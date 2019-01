Segnalato, cerca di sfuggire ai carabinieri: addosso ha la refurtiva

È la tarda serata di sabato, quando al 112 è arrivata la chiamata di un cittadino che segnalava la presenza di una persona che, con fare sospetto, si aggirava tra le auto in sosta in piazza Santa Toscana, a Zevio.

Nonostante alcun crimine fosse stato ancora compiuto, l'operatore della centrale ha deciso di inviare una pattuglia della stazione locale dei carabinieri, che in pochi minuti è giunta sul posto.

Una volta arrivati, i militari hanno individuato immediatamente il sospettato: si trattava di Z.T., cittadino marocchino classe 1978, regolare in Italia, con precedenti penali e di polizia, sottoposto alle misure cautelari degli obblighi di presentazione all'Arma e di dimora a Zevio, con permamenza notturna. Una volta identificato, è stato accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti, dove ha simulato un malessere e cercato la fuga, venendo fermato.

Sentendosi braccato, il nordafricano ha quindi avviato una colluttazione nella quale un carabiniere ha riportato delle lievi ferite. Immobilizzato, è stato infine condotto all'interno degli uffici, dove le verifiche approfondite degli uomini dell'Arma hanno portato alla luce gli arnesi da scasso e il navigatore satellitare che nascondeva sulla sua persona. Il conseguente controllo ha permeso poi di rintracciare l'auto sulla quale era stato consumato il furto e dalla quale mancava proprio il navigatore.

Per Z.T. sono dunque scattate le manette per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e anche la denuncia per furto aggravato. Così, dopo due notti trascorse nelle camere di sicurezza della compagnia di San Bonifacio, l’uomo è stato accompagnato dinnanzi al giudice del Tribunale di Verona che, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la sua permanenza in carcere.