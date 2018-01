Rubava sulle auto in sosta: 35enne pluripregiudicato viene arrestato dalle Volanti

Nella serata di ieri, venerdì 19 gennaio quando erano circa le ore 22.50, la polizia ha fermato un cittadino veronese, F. C. Alberto, 35enne, soggetto pluripregiudicato e già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova.

L'uomo è stato fermato dalle Volanti ed identificato in via San Giuseppe, dove si era appena reso responsabile di un furto su un’auto in sosta, reato per il quale è stato denunciato in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria.

Durante il controllo, i poliziotti delle Volanti hanno appurato che sull'uomo pendeva già un provvedimento di sospensione della misura alternativa alla detenzione, in quanto il 35enne aveva in passato trasgredito alle regole predisposte dall'affidamento in prova, tanto che addirittura aveva abbandonato la struttura all'interno della quale era ospitato.

Tale comportamento, ovviamente incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa, ha quindi indotto l’Autorità Giudiziaria a disporre la provvisoria sospensione dell’affidamento in prova e il contestuale ordine di accompagnamento del 35enne veronese presso l’Istituto di detenzione.