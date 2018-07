Furto in abitazione nel centro di Verona, arrestato 62enne nel padovano

I carabinieri di Verona hanno collaborato con i colleghi padovani di Montagnana nel recupero di sette opere d'arte, tre specchiere e un crocifisso di pregio, oggetti rubati e dal valore complessivo di 20mila euro.

Il furto, ai danni di un imprenditore della bassa padovana, era stato commesso lo scorso 2 giugno in un'abitazione nel centro di Verona. Dopo la denuncia, come riporta PadovaOggi, sono partite le indagini dei carabinieri, che si sono subito concentrate su di un 62enne di Montagnana, iniziali C.M.. Prima del furto, l'uomo aveva svolto alcuni lavori nell'edificio dell'imprenditore padovano. Nell'abitazione di C.M., perquisita dai carabinieri, sono stati ritrovati tutti gli oggetti rubati il 2 giugno, tra cui un quadro del pittore Eugenio Eduardo Zampighi. In più, sono stati trovati anche altri oggetti d'arte che i carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Venezia stanno analizzando per stabilirne la provenienza.

Il 62enne di Montagnana, al momento, è stato denunciato per il furto nell'abitazione di Verona.