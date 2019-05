Ruba 14 confezioni di Parmigiano Reggiano al supermercato: donna arrestata dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Cerea, durante la serata di giovedì 23 maggio verso le ore 20, sono intervenuti presso il Familia del centro commerciale Le Vallette di Cerea, poiché era stato segnalato un furto. Immediatamente giunti sul posto i militari hanno visto una donna, cittadina di nazionalità romena già pregiudicata, classe 1978 e le cui iniziali sono P.E.C., la quale era stata bloccata dal personale addetto alla vigilanza.

La signora aveva occultato all'interno di una borsa 14 confezioni di Parmigiano Reggiano del valore complessivo di 130 euro. La donna è stata quindi condotta in caserma e arrestata per furto aggravato e, in seguito, condotta presso la sua abitazione di San Giovanni Lupatoto in regime di arresti domiciliari.

Durante la mattinata odierna è stata quindi portata presso il tribunale di Verona per sostenere il giudizio per direttissima. Qui il giudice dott. Prota ha condannato la donna, la quale ha patteggiato, a 2 mesi di reclusione con pena sospesa, ed è stata poi rimessa in libertà.