Furto notturno al Banco Bpm di Nogarole Rocca, ladri via con la cassaforte

Il nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri Villafranca è impegnato nelle indagini per risalire alla banda che nella notte tra lunedì e martedì, 21 e 22 ottobre, ha messo a segno un furto aggravato alla filiale del Banco Bpm di Pradelle, nel comune di Nogarole Rocca.

A differenza dei furti commessi di recente ai bancomat veronesi, come a Cadidavid, oppure solo tentati, come a Lugagnano, i criminali non hanno fatto saltare in aria il bancomat, ma hanno usato altri strumenti e la loro forza per divellere la cassaforte e quindi portarsela via.

Il bottino del furto è di circa cinquemila euro.

È stato l'allarme che intorno alle 3.30 di martedì a chiamato l'intervento dei carabinieri. I militari hanno ascoltato alcuni testimoni che hanno visto scappare i ladri a bordo di un'auto bianca. La vettura è risultata rubata ed è stata ritrovata dai militari poche ore più tardi. Ora i carabinieri sperano di ottenere delle informazioni rilevanti anche dalle immagini della videosorveglianza.