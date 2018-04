Prendono merce per 2.000 euro da Adigeo senza pagare. Arrestati in due

Nella notte di ieri, 5 aprile, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Verona hanno tratto compiuto due arresti. Per un ragazzo marocchino del '96 e per una veronese del 2000, entrambi pregiudicati, l'accusa è di furto aggravato in concorso. E per lo stesso reato è stata deferita in stato di libertà una terza complice.

I tre si erano dedicati a una serata di shopping sfrenato tra i vari negozi di Adigeo. Avevano preso merce per un valore superiore ai 2.000 euro senza pagare. Entravano ed uscivano dai vari negozi con i prodotti scelti e mai pagati, finché un addetto alla sicurezza non si è reso conto del furto e ha chiamato i carabinieri.

Il marocchino è stato portato nelle camere di sicurezza del comando provinciale di Verona, in attesa della direttissima di domani; mentre la minore è stata accompagnata all'istituto di prevenzione pena minorile di Treviso.