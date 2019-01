Valpantena e Montorio nel mirino dei ladri, segnalazioni via Facebook

Ieri, 9 gennaio, un tentato furto in via Clocego, a Poiano. Il ladro o i ladri hanno rotto una finestra per entrare in un'abitazione, ma probabilmente sono scappati a mani vuote quando hanno sentito i rumori dei padroni di casa che stavano al piano superiore. Martedì, 8 gennaio, altri ladri avvistati in via Pietro Caliari e, sabato 5 gennaio, una bici rubata in zona Ponte Florio a Montorio.

Le zone della Valpantena e di Montorio a Verona sembrerebbero in questi giorni nel mirino dei ladri, pronti anche ad entrare nelle abitazioni pur di rubacchiare qualcosa. I cittadini veronesi hanno segnalato i vari casi ai carabinieri, che sono più volte intervenuti per indagare sui singoli fatti. Ma per aumentare l'attenzione di tutti, sono particolarmente utilizzati i gruppi Facebook. «Valpantena più sicura» e «Montorio Veronese Sicuro» sono solo alcuni esempi di gruppi in cui i cittadini possono segnalare presenze sospette o casi acclarati di furto.

L'importante è che prima di informare gli altri cittadini di un reato, siano prima informate le forze dell'ordine.