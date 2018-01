Rubavano costosi profumi utilizzando un jammer. Arrestate due donne

Due vere professioniste, specializzate nel furto di profumi di marca con l'utilizzo di un jammer antitaccheggio. La loro attività criminale è però terminata ieri, 10 gennaio, grazie agli agenti delle volanti della questura di Verona.

Mercoledì mattina, intorno alle 10, è giunta alla sala operativa una chiamata dall'addetto alla clientela della Coin di via Cappello per un episodio di taccheggio. La volante, giunta prontamente sul posto, ha accertato che due donne straniere, U.P., nordcoreana dell'82, e K.Z., mongola del '95, erano state bloccate dal personale della Coin per aver occultato della merce nei propri giacconi. Nello specifico, l'addetto alla sicurezza, aveva notato due donne dai tratti asiatici entrare all'interno del negozio ed aggirarsi tra gli scaffali con fare circospetto. L'uomo ha deciso di seguirle e, arrivate nel reparto profumeria, le ha viste intente ad occultare dei profumi. Terminata l'operazione, le stesse sono uscite oltrepassando le barriere senza che entrasse in funzione il sistema antitaccheggio. Non avendo dubbi che le due avessero occultato dei profumi, sono state raggiunte e portate all'interno degli uffici per effettuare un controllo.

Gli operatori di polizia hanno accertato il furto di otto confezioni di profumo del valore di 909 euro e, all'interno della borsa della nordcoreana, è stato trovano un hard disk modificato per fungere da jammer, una strumentazione capace di eludere i sistemi di sicurezza dei negozi.

U.P. e K.Z. sono state inoltre identificate quali autrici di un altro furto avvenuto lo scorso 20 dicembre al Douglas di Adigeo. In quel caso, le due avevano portato via, sempre utilizzando un jammer, dodici confezioni di profumo per un valore di circa 1.200 euro.

Le due donne sono state arrestate per tentato furto aggravato dall'utilizzo di un mezzo fraudolento. Questa mattina il gip ha convalidato l'arresto e in sede di direttissima ha disposto il divieto di dimora nella provincia di Verona con rinvio dell'udienza al prossimo 25 gennaio.