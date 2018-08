Furti nei negozi del Garda: tre giovani taccheggiatori denunciati a Lazise

Mettevano a segno i loro colpi nei negozi dei centri della costa del lago di Garda, ma i tre giovani taccheggiatori provenienti dalla provincia bresciana alla fine sono stati individuati dai carabinieri della stazione di Lazise, che li hanno denunciati per furto aggravato in concorso.

Secondo i militari, i ladruncoli avevano una tecnica oramai consolidata, ovvero quella di entrare nelle attività del centro storico lacustre negli orari di maggior affollamento di turisti e, mentre le due ragazze si fingevano interessate alla merce esposta, il loro giovanissimo complice riempiva di refurtiva l'ampia borsa coperta da un foulard che indossavano. Nell’ultimo episodio però la titolare di un negozio di abbigliamento si è accorta che all’uscita del trio dagli scaffali mancavano dei vestiti di marca, per un valore complessivo che superava i 700 euro.

La vittima ha così lanciato l'allarme ai carabinieri, che hanno raggiunto il parcheggio Marra da dove i giovani erano frettolosamente fuggiti a bordo della loro auto. Il fitto reticolo di telecamere di sicurezza ha però permesso di individuarli in pochissimo tempo e sono stati così inseguiti e bloccati sulla Gardesana, da una pattuglia degli uomini dell'Arma di Malcesine.

Per la conducente, una ragazza di 25 anni, è scattato anche l'arresto, dal momento che è risultata essere ricercata per altri furti. Mentre per tutti verrà emesso il foglio di via dal nostro territorio.