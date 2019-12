Furti nelle case dell'Alto Adige, ma base a Verona. Arrestati due ladri

Si sono tenuti ieri, 18 dicembre, gli interrogatori di garanzia di due cittadini albanesi, un classe '92 e un classe '93, arrestati e portati in carcere a Montorio perché ritenuti gli autori di numerosi furti nelle case della provincia di Bolzano. I due erano ufficialmente senza fissa dimora, ma alloggiavano in via Friuli, a Verona. Da lì partivano tutti i giorni per raggiungere l'Alto Adige e per colpire nelle abitazioni, prima del rientro dei padroni di casa, tra le 17.30 e le 21.

Come riportato da Laura Tedesco sul Corriere di Verona, i due dovrebbero essere responsabili di almeno 35 furti in abitazione solo nell'ultimo mese, tra Bolzano, Caldaro, Merano, Laives,Appiano, Lana e Bronzolo. A fermarli sono stati i carabinieri di Bolzano, i quali stanno cercando anche un terzo complice, l'autista del piccola banda che aveva base in zona San Massimo.