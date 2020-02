Vampiri di gasolio nella Bassa, la vittima preferita è una ditta di Bevilacqua

Un vampiro o dei vampiri di gasolio si aggirano nella Bassa Veronese ed hanno preso di mira un'azienda in particolare, la B&B Transports di via Mattei, a Bevilacqua. Sono almeno tre, infatti, le denunce presentate ai carabinieri dal titolare di questa azienda di autotrasporti veronese. La prima risale al giugno dell'anno scorso, quando il ladro o la banda di ladri prosciugò il serbatorio di un camion della ditta e si portò via anche le batterie. Negli altri due casi, invece, sono stati portati via centinaia di litri di gasolio; una volta a gennaio e poi nei giorni scorsi, probabilmente nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 febbraio.

I militari stanno indagando, ma l'area in cui sono avvenuti i furti è sprovvista di videosorveglianza e questo rende più complicato il loro lavoro. La banda, o il ladro solitario, è ben organizzata e probabilmente usa delle pompe elettriche per svuotare rapidamente i serbatoi dei camion, che possono contenere anche 500 litri di carburante.

E i carabinieri sono impegnati anche in altre indagini simili, perché si sono registrati furti di gasolio anche in altre zone della Bassa. Colpi di minore entità perché ad essere svuotati sono stati serbatoi meno capienti rispetto a quelli dei mezzi della B&B Transports.