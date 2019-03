Verona Est nel mirino dei ladri, segnalati su Facebook furti nei garage

Via Badile, via Balconi, via Rossini, via Turchi e poi ancora in via Pollini. I quartieri di Verona Est, come Borgo Venezia o San Michele Extra, sono finiti nel mirino di un gruppo di ladri. Potrebbe esserci la stessa banda dietro alla serie di furti nei garage denunciati dai cittadini nelle ultime settimane. Le effrazioni, infatti, si somigliano. I malviventi, probabilmente con un furgone, forano i basculanti dei box vicino alle maniglie e fanno scattare la serratura. In questo modo, aprono senza fatica i garage e prendono tutto ciò che si può facilmente rivendere, come attrezzi e biciclette.

Le denunce dei cittadini sono state fatte alle forze dell'ordine, ma i furti sono stati segnalati anche nel gruppo Facebook «Borgo Venezia Più Sicura», per tenere alta la guardia all'interno del quartiere. Nel gruppo, inoltre, sono state condivise le informazioni per partecipare ad una raccolta firme con cui chiedere al Comune di Verona maggior decoro e maggiore sicurezza nelle aree pubbliche di Borgo Venezia.