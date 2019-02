Cali di corrente per i furti di rame in azienda: scovati e fermati i due ladri

I numerosi distacchi anomali di energia elettrica, segnalati nel corso della notte tra domenica e lunedì, hanno portato i carabinieri della stazione di Cerea ad intervenire presso un'azienda agricola del posto.

Arrivati sul posto, i militari hanno effettuato un sopralluogo della ditta, notando che sul terreno, vicino ad una cabina dell'energia elettrica, erano presenti numerosi cavi elettrici recisi e altro materiale di quel tipo (fusibili, ecc.), pronto per essere portato via. Proseguendo le verifiche, gli uomini dell'Arma si sono avvicinati ad una costruzione, dalla quale hanno visto due persone allontanarsi di corsa. Prima a piedi per i campi limitrofi e poi in macchina, l'inseguimento si è conlcuso quando le forze dell'ordine sono riuscite ad interrompere la corsa dei malviventi, traendoli poi in arresto per tentato furto, aggravato, in concorso.

Così G.A., cittadino italiano classe 1973, residente a Mantova e pregiudicato, e B. K., cittadino albanese, classe 1971, senza fissa dimora e pregiudicato, sono stati portati in caserma. Svolte le formalità di rito, i ladri sono stati condotti al tribunale di Verona per sostenere il il giudizio per direttissima, al termine del quale il giudice Musio ha convalidato i provvedimenti: per B. K. sono stati disposti gli arresti domiciliari e per G.A. il divieto di dimora nella provincia di Verona. Concessi i termini di difesa, il processo è stato fissato per il 4 marzo.