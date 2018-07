Carabinieri, occhi aperti contro i furti: due persone denunciate a Castagnaro

I carabinieri della stazione di Castagnato continuano a battere il territorio comunale e quello di Villa Bartolomea, al fine di porre un freno ai reati predatori nella zona.

Nel corso di questi servizi disposti dal Comandante della stazione locale, l'altra sera una Rover è stata individuata in via Cimitero, sempre a Castagnaro: l'auto era stata già notata aggirarsi per il paese e anche a Menà, in orario serale o notturno, e alla vista della pattuglia il conducente avrebbe cercato la fuga, andando anche sulla Transpolesana e finendo la sua corsa in via Barcagno a Carpi di Villa Bartolomea, braccato dai militari.

A bordo del mezzo c'era una coppia di cittadini romeni: lui è risultato essere residente a Castagnaro, disoccupato e gravato da molteplici precedenti di polizia, principalmente per reati contro il patrimonio; lei è domiciliata a Villa Bartolomea, nubile, disoccupata e pregiudicata, la quale si trovava alla guida della macchina dove gli uomini dell'Arma, al termine della perquisizione, hanno rinvenuto, in un tascone portaoggetti del lato guidatore, 2 taglierini di cui la donna ha rivendicato la proprietà. Per questo motivo nei suoi confronti è stata fatta una denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Le operazioni dei carabinieri inoltre hanno portato alla scoperta di 2 legnaghesi pregiudicati che si aggiravano a Castagnaro a bordo di un furgoncino, a bordo del quale è stato rinvenuto un coltello da pesca, una ventosa per sollevare vetri e un manganello telescopico. Uno dei due quindi è stato a sua volta denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.