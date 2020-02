Razziava auto all'uscita delle scuole, 39enne denunciato dai carabinieri

Per razziare le auto, o almeno per provarci, aspettava che i proprietari le lasciassero incustodite quando andavano a prendere i figli a scuola o all'asilo. Era questo il modus operandi di un 39enne di San Giovanni Ilarione, denunciato dai carabinieri di Cologna Veneta per furto aggravato. L'uomo si spostava sempre con l'auto della madre, una Mercedes di color nero, che da un po' di tempo era stata notata vicino alle scuole di Cologna Veneta, ma anche di Pressana e di Zimella. La sua presenza coincideva con gli orari di uscita degli alunni e spesso, quando era presente questa Mercedes, avvenivano dei furti o dei tentati furti nelle auto dei genitori.

L'ultimo caso è avvenuto qualche giorno fa a Cologna Veneta, quando un uomo era andato in macchina a prendere le sue figlie all'asilo. Al suo ritorno, la vittima ha trovato il finestrino dell'auto rotto e all'interno della vettura non c'era più il suo borsello, in cui l'uomo custodiva il portafogli, il cellulare ed altri oggetti personali.

L'uomo ha denunciato immediatamente il furto alla stazione locale dei carabinieri, i quali monitoravano già la Mercedes nera sospetta. Attraverso ulteriori accertamenti, i carabinieri hanno verificato che il ladro si spostava proprio con quell'auto, che però risultava intestata ad un'anziana donna. Non è stato difficile, però, per i militari riuscire a risalire al 39enne, il quale risultava disoccupato ed era già noto alle forze dell'ordine per reati simili.