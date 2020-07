Rompe finestrini per rubare nelle auto, viene arrestato e finisce in carcere

Questa notte, 11 luglio, i carabinieri della sezione radiomobile di Verona hanno arrestato un 23enne marocchino con l'accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Le iniziali del nome del giovane sono M.K..

L'arresto è avvenuto intorno alle 3.30 in Via Berni a Verona. I militari avrebbero sorpreso il giovane mentre rompeva i finestrini di alcune auto in sosta per trafugare alcuni oggetti di valore che erano all'interno. Dopo un breve inseguimento a piedi, il 23enne è stato raggiunto e, nonostante la sua resistenza, è stato immobilizzato e tratto in arresto.

Dopo aver finito di passare la notte nelle camere di sicurezza della caserma Pastrengo di Via Salvo D'Acquisto, questa mattina M.K. è stato condotto davanti al giudice per l'udienza di convalida. Per il ragazzo è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

(Carabinieri vicino ad un'auto danneggiata dal ladro arrestato)