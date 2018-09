Tentati furti sulle auto. Due ladri presi dalle Volanti grazie ad un cittadino

Due uomini di origine nordafricana sono finiti in manette nelle notte tra lunedì e martedì per tentato furto su numerose auto posteggiate nella zona di lungadige Sammicheli.

Erano circa le 2.30, quando un residente si è affacciato alla finestra dopo aver sentito il rumore di alcuni vetri infranti, notando a quel punto i due cittadini nordafricani che si aggiravano tra i veicoli. È scattata allora la chamata al 113, il quale ha inviato sul posto le Volanti, che si trovavano già vicine alla zona.

Forti della descrizione fornita dal testimone, gli agenti sono riusciti a rintracciare i malviventi che avevano oramai superato Ponte Nuovo: il primo è stato fermato in lungadige Rubele, il secondo in piazza Viviani. Si trattava di un giovani di origine marocchina, classe 1996 e 1998, irregolari sul territorio che ora, su disposizione del Questore, verranno espulsi dall'Italia.