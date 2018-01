Cronaca Sommacampagna / Autostrada Serenissima

Rubavano nelle auto ferme in autogrill. Tre arrestati dalla polizia sulla A4

Sono tre cittadini kossovari che vivono a Milano, due di loro sono finiti in carcere e per uno è scattato il divieto di dimora nel veronese. L'arresto è avvenuto in un'area di servizio vicino a Sommacampagna