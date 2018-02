Furti nell'Est veronese ai danni di azienda e associazione: ladri individuati

In pochi giorni i carabinieri della Compagnia di San Bonifacio hanno risolto i casi relativi a due distinti furti, arrivando ad individuare i responsabili.

Quattro i giovanissimi, tutti italiani e senza precedenti, deferiti in stato di libertà dai militari della stazione di Soave, per essersi resi colpevoli di un furto aggravato ai danni della sede di una conosciutissima associazione del luogo, che si occupa di promuovere il territorio attraverso l’organizzazione attività artistiche, mostre collettive, personali e pubblicazioni.

I ragazzi si sono introdotti nella struttura tra il 10 e il 17 febbraio 2018, dalla quale hanno asportato diverso materiale elettrico ed attrezzature, per un valore complessivo di circa 1000 euro. A scoprire l’ammanco è stato uno dei responsabili dell’associazione che, il successivo giorno 20, si è recato presso la caserma dell’Arma per denunciare l’accaduto. Dopo un accurato sopralluogo e la minuziosa raccolta di elementi investigativi, i militari si sono messi sulle tracce dei quattro che, una volta individuati, hanno ricevuto una “visita a casa” da parte dei carabinieri. Ciò ha consentito il recupero di tutta la refurtiva, già restituita all’associazione.

Una decina di giorni prima invece, sono stati gli uomini della stazione di Tregnago a risalire all'identità degli autori di un furto aggravato, messo a segno ai danni di una ditta operante nel settore edile. Si trattava di 2 cittadini albanesi, un 23enne incensurato ed un 33enne con precedenti: anche in questa circostanza le perquisizioni domiciliari presso le abitazioni dei due indagati, hanno permesso ai carabinieri di recuperare, e restituire al legittimo proprietario, attrezzi da cantiere e gasolio per un valore complessivo di circa 13mila euro.