Furti da Adigeo con il figlio: finiscono in manette due donne ed un uomo

Due donne ed un uomo, tutti di nazionalità romena, sono stati arrestati nel pomeriggio di giovedì dai poliziotti delle Volanti della Questura di Verona, con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso, commesso ai danni del negozio Primark del centro commerciale Adigeo.

È stata la responsabile della sicurezza del punto vendita, intorno alle 15.30, ad fare la segnalazione alla centrale operativa. La dipendente ha riferito che poco prima due ragazze, una delle quali con un bambino, si erano introdotte all’interno del negozio ed erano riuscite, dopo aver regolarmente acquistato alcuni capi d’abbigliamento, ad impossessarsi di altra merce prima di darsi alla fuga.

Secondo la testimonianza resa dall’addetta alla sicurezza, le donne, dopo aver pagato, si erano nuovamente dirette verso gli scaffali e avevano iniziato ad inserire altri capi di vestiario all’interno dei sacchetti precedentemente consegnati alle casse e riportanti il marchio dell’azienda. Cercando di eludere il personale vigilante, le due subito dopo sarebbero uscite di corsa dal negozio cercando di allontanarsi in direzioni opposte. La dipendente inoltre ha riferito alle forze dell'ordine di essere riuscita a raggiungere una delle ragazze e di aver recuperato la merce sottratta e parzialmente danneggiata dal tentativo di rimozione delle etichette, del valore di circa 230 euro. L'altra invece, dopo la richiesta di intervento inoltrata alla Polizia di Stato, avrebbe avvicinato la dipendente, confessando di aver aver consegnato il sacchetto con il resto della merce rubata ad un complice, che la stava aspettando a bordo di un’auto posteggiata nell’area dei parcheggi del centro commerciale.

Arrivati sul posto, gli agenti hann preso in consegna le due donne e si sono diretti immediatamente nei garage, dove hanno individuato la vettura descrita, alla guida della quale è stato identificato Alexandru Gabriel Iordache, 21enne di origine romena domiciliato a Verona. A quel punto è scattata anche la perquisizione del mezzo, che ha perso di trovare il resto della refurtiva, anch’essa danneggiata, del valore di circa 100 euro.

L’uomo e le due donne, in seguito identificate come Antonescu Casandra e Velcu Carmen, entrambe di nazionalità romena e rispettivamente di 21 e 32 anni, sono stati pertanto accompagnati in Questura dove, a seguito delle pratiche di affidamento del minore a persona di fiducia nominata direttamente dai genitori, sono stati dichiarati in stato d’arresto.

Portati, su disposizione del Pubblico Ministero, presso il domicilio dichiarato in attesa del rito direttissimo, i fermati sono comparsi venerdì mattina davanti al giudice che, dopo la convalida della misura precautelare, li ha condannati ad 1 anno di reclusione e 300 euro di multa, previa richiesta di patteggiamento.