Abbracci per derubare passanti, furti in Italia e in Europa: sei indagate

Un gruppo criminale attivo nel Centro-Nord Italia e in Europa, con un giro d'affari da centinaia di migliaia di euro. Piccoli furti seguiti da spostamenti in cui gli autori cambiavano abiti e pettinatura per poi tornare a colpire in una nuova zona. È questo ciò che hanno scoperto i carabinieri di Mantova, i quali hanno dato esecuzione a sei divieti di dimora nella provincia lombarda nei confronti di sei donne. All'operazione hanno collaborato anche i carabinieri di Verona, insieme ai colleghi di Milano, Verbania, Bologna, Brescia e Ancona, come riportato da Ansa.

L'indagine dei militari è partita nel maggio 2018 e finora ha permesso di individuare dodici presunti membri dell'organizzazione criminale. Il nome dell'indagine è «Abbraccio» e si riferisce alla tecnica utilizzata dalle ladre per derubare le vittime. In sostanza, le malviventi fermavano dei passanti per strada per chiedere delle informazioni e li abbracciavano come segno di ringraziamento. Durante l'abbraccio, però, le ladre muovevano rapidamente le mani per asportare orologi e gioielli ai malcapitati. In questo modo, solo nel Mantovano, sarebbero stati effettuati almeno venti furti.