Veicolo in fiamme in A22: sul posto intervengono i pompieri

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire nella prima serata di ieri, giovedì 27 settembre, lungo l'autostrada A22 all'altezza di Bussolengo in direzione Nord, a seguito dello scoppio di un incendio. Ad andare a fuoco è stato un veicolo fermo nell'area di sosta a lato della carreggiata. Si trattava di un furgone con a bordo un paio di persone, nessuna delle quali è fortunatamente rimasta ferita.

Sul posto, verso le ore 18.50, è intervenuta una squadra dei pompieri partita da Bardolino e gli agenti hanno poi operato per domare le fiamme ed evitare i pericoli anche per le altre vetture in transito. Sul luogo dell'incendio è intervenuta anche la polizia stradale e la circolazione ha inevitabilmente subìto rallentamenti e disagi nel corso dell'intervento per ripristinare le condizioni di sicurezza nell'area.