Gli presta il furgone per non aver pagato alcuni lavori e loro gli danno fuoco

È scattato nella notte tra domenica e lunedì l'intervento dei carabinieri della stazione di San Pietro in Cariano in via Donizetti a Negrar, dove era stato segnalato un autocarro Renault Master in fiamme.

Arrivati sul luogo indicato i militari hanno identificato, ancora nei pressi del mezzo, un moldavo e un rumeno intenti a consumare bevande alcoliche. I due successivamente hanno confessato di avere incendiato il veicolo che gli era stato prestato dal proprietario, dal momento che quest'ultimo non gli aveva pagato l'esecuzione di alcuni lavori edili.

Il mezzo, completamente distrutto dalle fiamme, è stato posto sotto sequestro, mentre gli autori del rogo sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di danneggiamento seguito da incendio.