Il furbetto della Bra: parcheggia sullo stallo disabili con il pass della suocera deceduta

Non è sfuggito ai controlli di Giano2 l'automobilista veronese che giovedì sera ha parcheggiato la propria autovettura in piazza Bra, su uno stallo riservato ai disabili, proseguendo poi a piedi verso il centro. Dai controlli in tempo reale con la banca-dati dell'anagrafe cittadina, è emerso che il permesso non era più valido perchè intestato alla suocera del conducente, deceduta nel 2016. Oltre alle sanzioni amministrative che sono state immediatamente contestate al conducente, giunto sul posto, gli agenti hanno ritirato il pass.

Il contrasto dell'utilizzo di pass intestato a deceduti o persone costrette a letto allettate e non più in grado di uscire da ospedali e case di riposo, è tra le priorità del Comando, oggi reso più efficace grazie al sistema informatico Giano2, che permette di verificare in tempo reale eventuali irregolarità a carico di un veicolo.

63 verbali non pagati: veicolo con tre fermi

Da un controllo recente effettuato con il sistema Giano2, sono emersi anche tre fermi fiscali su un veicolo, a causa del mancato pagamento di ben 63 verbali al codice della strada.

I controlli sui pass ancora detenuti indebitamente perchè revocati da oltre 400 automobilisti, sono stati incrementati e il Comando invita i cittadini a restituirli in via del Pontiere o presso l'Anagrafe.