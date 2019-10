Fuoriescono di strada a bordo di un quad: madre e figlia portate a Borgo Trento

Giornata nera sulle strade veronesi quella di domenica 13 ottobre: dopo l'incidente in moto a Pescantina, un'altra fuoriuscita autonoma si è verificata nella zona di Cavalo a Fumane. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, una mamma e sua figlia stavano viaggiando a bordo di un quad lungo via Torre, quando all'improvviso avrebbero perso il controllo del veicolo.

A seguito della fuoriuscita di strada, entrambe sarebbero rimaste ferite e successivamente trasportate dal personale del 118 presso il pronto soccorso di Borgo Trento a Verona. La madre è stata trasferita in ambulanza, mentre per la bambina si è reso necessario il trasporto in elicottero. Sul posto, oltre ai soccorritori del Suem, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e gli uomini dei vigili del fuoco.