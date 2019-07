Funivia di Malcesine: colto da un malore, un uomo viene soccorso dal 118

È scattato lunedì mattina l'allarme sulla funivia di Malcesine, a causa di un grave malore che ha colto una persona intorno alle ore 9.

Stando alle prime informazioni, il malessere avrebbe colpito un uomo durante il tratto intermedio della funivia che conduce in cima alla montagna. In suo soccorso è arrivato un infiermiere da Tratto Spino, un'ambulanza da Malcesine e un elicottero del Suem di Trento, che l'ha condotto all'ospedale di Peschiera del Garda per accertamenti, dopo avergli fornito le prime cure.