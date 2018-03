La Funivia di Malcesine riapre domenica e inaugura la stagione estiva 2018

Riaprono domani gli impianti della funivia di Malcesine che dà il via alla stagione estiva 2018. Il fermo delle cabine, per i consueti lavori di manutenzione, è previsto per domenica 4 novembre.

Restano invariati orari e tariffe, mentre è in via di completamento l’organizzazione degli eventi per offrire occasioni di svago ai turisti. Infatti, oltre ai flussi internazionali che frequentano il lago, negli ultimi due anni l’incremento di passeggeri si è avuto anche grazie ai frequentatori italiani e locali, che approfittano del Baldo per una gita fuori porta.

E proprio per agevolare i grandi accessi dall’anno scorso è attiva la biglietteria online che permette di saltare la coda alla biglietteria, il servizio prevede anche il servizio “fast” che consente di saltare la coda all’imbarco presentandosi direttamente alla cabina.