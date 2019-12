Dimesse dall'ospedale le persone ricoverate dopo un'intossicazione alimentare da funghi

Sarebbero tutte in buone condizioni di salute, secondo quanto riferito dall'Ansa, le sette persone rimaste intossicate da funghi al ritorno nel Veronese dopo un'escursione in Alto Adige. Quattro uomini e tre donne avevano accusato malori, ma l'intervento dei sanitari e le cure al Policlinico di Verona e all'ospedale di Villafranca avrebbero evitato il peggio.

I sei pazienti ricoverati, peraltro tutti i codice verde, sarebbero stati dimessi dopo gli accertamenti e le cure del caso, mentre per una donna non era stato nemmeno necessario il ricovero in ospedale. Le condizioni di quest'ultima, infatti, quando è scattato l'allarme al 118, erano già in miglioramento ed è stata sufficiente un'osservazione domiciliare da parte del personale medico.