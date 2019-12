Giovedì i funerali di Luca, Francesca e Chiara e lutto cittadino a Ronco all'Adige

Sarà una giornata di lutto cittadino, domani 12 dicembre, per Ronco all'Adige. Alle 10, nella chiesa parrocchiale del paese, si terranno i funerali di Luca Verdolin e delle sorelle Francesca e Chiara Mercurio, i tre giovani morti sabato scorso, 7 dicembre, nel terribile incidente di via Pilastro, a Bonavigo. E sempre nella chiesa parrocchiale di Ronco, oggi alle 20.30, è previsto il rosario per i tre ragazzi di 23, 20 e 15 anni, deceduti nella Multipla rossa guidata da Luca, mentre stava tornando a casa con Francesca, dopo essere passati a prendere Chiara all'uscita di scuola. Chiara Mercurio studiava all'istituto Medici di Legnago e proprio da lì, domani, partirà un pullman che porterà i compagni di classe di Chiara al funerale. Anche loro, insieme agli altri amici delle vittime, lasceranno un ricordo al termine della messa.

Nei necrologi, le famiglie hanno chiesto di non portare fiori, ma di partecipare alla funzione attraverso una donazione all'associazione «Il grande cuore di Moreno» (Iban IT19U0311111706000000001257).