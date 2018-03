Valeria Favorito ai funerali di Frizzi. Con una donazione lui l'aveva salvata

In migliaia oggi, 28 marzo, hanno partecipato ai funerali di Fabrizio Frizzi a Roma. Tra le tante persone che hanno voluto dare l'ultimo saluto al popolare conduttore televisivo, c'era anche la veronese Valeria Favorito, la donna salvata grazie alla donazione di midollo osseo fatta da Frizzi nel 2000. Valeria Favorito e la moglie di Frizzi, Carlotta Mantovan, si sono abbracciate alla fine della cerimonia, come riportato da Today, e in quell'abbraccio hanno condiviso il dolore di una perdita importante.

A Frizzi, Valeria deve la sua vita. Quando aveva 11 anni ha rischiato di morire a causa di una malattia ed è stata proprio la donazione di Frizzi a permetterle di continuare a vivere. Nel 2000 era ancora una bambina, ora è una donna che presto si sposerà. E a quel matrimonio aveva invitato anche il conduttore. Gli aveva chiesto di farle da testimone e lui le aveva risposto che avrebbe fatto di tutto per andarci. Purtroppo, non ci sarà, ma Valeria non poteva non esserci oggi, a Roma, insieme alle migliaia di persone che hanno salutato Fabrizio Frizzi e che hanno provato a confortare la compagna, Carlotta Mantovan, madre della piccola Stella.