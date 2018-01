Addio a Valerio Avesani, decretato il lutto cittadino. Il cordoglio di Sboarina

Con un’ordinanza del sindaco Franco De Santi questa mattina è stato decretato il lutto cittadino a San Martino Buon Albergo per lunedì 8 gennaio, giorno dei funerali dell’ex sindaco Valerio Avesani, che verranno celebrati alle 15 nella chiesa di San Martino Vescovo, in piazza del Popolo.

L’ordinanza dispone «alle istituzioni pubbliche, alle organizzazioni sociali, culturali, produttive e ai titolari di attività private di ogni genere di manifestare il proprio cordoglio nelle forme dagli stessi ritenute opportune, anche attraverso la sospensione delle rispettive attività, con esclusione dei servizi indispensabili ed obbligatori, durante il corso della cerimonia funebre». Il provvedimento invita inoltre a sospendere i festeggiamenti e gli spettacoli organizzati nella giornata di lunedì.

Questa sera il concerto di Buon anno, in programma nella chiesa di San Martino Vescovo alle 20.45, si svolgerà in memoria dell’ex sindaco. Il maestro Susanna Pescetti, sanmartinese apprezzata a livello internazionale, dirigerà la Chernivtsy Philharmonic Society. Il concerto sarà aperto dai giovanissimi allievi dell'orchestra di San Martino Buon Albergo. L’entrata è libera, le offerte raccolte saranno destinate al sostegno della Caritas e della Ronda della carità.

Il ricordo commosso del primo cittadino di Verona

«Non posso che esprimere il mio cordoglio nell’appre​ndere​ la notizia della ​improvvisa scomparsa ​di Valerio Avesani, - ha dichiarato il sindaco di Verona Federico Sboarina - un amministratore che per dieci anni ha saputo spendersi in prima persona, con impegno e dedizione, per il bene dei suoi concittadini e la salvaguardia del territorio».

«​A lui mi lega una conoscenza personale e una amicizia per un percorso condiviso nella nostra lista Civica Battit​i. - ha quindi concluso Sboarina - A tutta la sua famiglia le più sentite condoglianze da parte di tutta l’Amministrazione comunale veronese».