Sabato 9 febbraio il funerale del piccolo Elia, a Lavagno sarà lutto cittadino

Si terrà sabato 9 febbraio alle 15 nella chiesa di San Pietro di Lavagno il funerale di Elia Rizzotti, il bimbo di 11 anni deceduto per cause ancora da accertare l'altro ieri, 5 febbraio, nel Polo Confortini di Verona, dopo aver perso i sensi nella casa in cui viveva con la sua famiglia. E proprio per manifestare il profondo dolore che ha colpito i familiari di Elia e tutta la comunità di Lavagno, il Comune ha ordinato il lutto cittadino per sabato, con bandiere degli uffici pubblici a mezz'asta e l'invito a tenere chiusi gli esercizi e le attività economiche durante il funerale.

La passione di Elia Rizzotti per il calcio risalterà sulla sua bara, con la maglia numero 11 dell'Hellas Verona, quella del suo idolo Giampaolo Pazzini, firmata da tutti i giocatori gialloblu. Mentre i compagni di scuola del piccolo hanno scritto dei pensierini e delle dediche. Gliele invieranno simbolicamente attraverso dei palloncini che saranno lasciati volare in cielo durante il funerale.

Mentre tutti attendono dall'autopsia la risposta alla più grande delle domande: che cosa ha spento la vita di Elia Rizzotti?