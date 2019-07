San Bonifacio, questa mattina i funerali del parroco di Lobia Don Gianni

Anche la diocesi di Vicenza ha voluto essere riconoscente con don Giovanni Battista Urbani, il sacerdote 75enne di Valdagno deceduto dopo una lunga malattia giovedì scorso, 11 luglio, nella struttura in cui era stato ricoverato. Come riporta VicenzaToday, la diocesi berica ha reso grazie al prelato «per il dono di una esistenza ricca di anni e di frutti spirituali».

Don Gianni, come tutti lo chiamavano, era diventato sacerdote nel 1970 e dal 1995 è stato il parroco di Lobia, a San Bonifacio. E proprio in questa sua ultima parrocchia, stamattina, si è celebrato il funerale. La salma è stata poi portata a Novale per la sepoltura.