Fumane come Negrar, Comuni virtuosi: nuova iniziativa per i più esposti contro il coronavirus

Dopo la bella iniziativa promossa ieri dal Comune di Negrar di Valpolicella, un'altra amministrazione locale si è mossa nella medesima direzione. Si tratta questa volta del Comune di Fumane che, come fatto sapere dal suo sindaco Daniele Zivelonghi, ha attivato un'importante iniziativa di supporto alle persone più esposte a complicazioni in caso di positività al coronavirus.

«Con decorrenza dall'11 marzo 2020, - si legge in una nota pubblicata dal Comune di Fumane quest'oggi - l'Amministrazione Comunale e la Croce Rossa Italiana - Comitato di Valpolicella hanno organizzato un servizio di supporto psicologico telefonico e di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari, a favore dei cittadini over 75 o in quarantena o in difficoltà, privi di una rete familiare che li assista, residenti o domiciliati a Fumane».

Sempre nella stessa nota si legge inoltre che «il servizio sarà attivato in concomitanza anche negli altri Comuni della Valpolicella». Un plauso dunque doveroso quello che va alla comunità della Valpolicella dove la macchina della solidarierà si sta muovendo a ritmo spedito per contrastare una situazione di emergenza.

Per le richieste è possibile contattare il numero di telefono +39 393 92 80 395 che sarà disponibile tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12. Sarà inoltre possibile uitilizzare la posta elettronica, inviando una mail all'indirizzo: sociale@crivalpolicella.it. «Vi prego di far circolare la notizi il più possibile», spiega il sindaco di Fumane Daniele Zivelonghi nella sua nota e poi conclude: «Per chi si volesse rendersi disponibile come volontario, si prega di scrivere un messaggio anche in privato al Sindaco - Daniele Zivelonghi su Facebook o via mail all'indirizzo sindaco@comunedifumane.it. Grazie al gran cuore di tutti!».