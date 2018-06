Fugge un toro di 300 chili da una stalla, scatta l'allarme e alla fine viene abbattuto 

L'allarme è partito alle ore 14 di mercoledì 13 giugno, quando si è presentato presso la stazione dei Carabinieri di Minerbe il proprietario di una stalla del posto. Quest'ultimo ha riferito ai militari che un vitello del peso di 300 chili, razza "charleroi", era fuggito dall'allevamento.

Dopo brevi ricerche, l'animale è stato individuato sul territorio, nonostante i campi fornissero eventuali rifugi naturali. Grazie anche all'impiego di alcuni veicoli agricoli, il piccolo toro è stato quindi sospinto verso una zona dove la vegetazione era più rada. Nel frattempo è stata inoltre avvisata la polizia provinciale competentente ed il sindaco di Minerbe, il Dr. Girardi che è giunto sul posto, oltre al veterinario dell'Usl locale ed un cacciatore dotato di un fucile di precisione.

Dopo vari tentativi di spostare l'animale in un luogo utile per narcotizzarlo, si è deciso di abbatterlo, poiché era forte il rischio che il toro si riportasse nuovamente nei luoghi in cui la vegetazione era alta. Il cacciatore dotato di fucile di precisione è stato quindi per l'occasione nominato "ausiliario di polizia giudiziaria" e il toro è stato infine abbattuto.