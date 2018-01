Allarme in borgo Santa Croce per una fuga di gas: sul posto i pompieri

Nella mattinata di martedì, i vigili del fuoco di Verona si sono precipitati in borgo Santa Croce, a Verona, dove è stata segnalata una fuga di gas.

I pompieri di Verona si sono diretti in via Giobatta Biancolini poco prima delle 9, per mettere in sicurezza l'area e risolvere il problema creatosi.

Seguiranno aggiornamenti