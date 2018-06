Giovane donna evade dai domiciliari, ma viene nuovamente arrestata dai carabinieri

Ancora un’altra evasione dagli arresti domiciliari, ancora un arresto. È successo nel pomeriggio di ieri, martedì 12 giugno, quando durante il normale e consueto controllo da parte dei militari del nucleo operativo e radiomobile dei ristretti presso gli arresti domiciliari, non è stato trovato nessuno tra le mura domestiche.

Ad infrangere la misura cautelare impostale è stata una giovane donna, classe '92, pregiudicata e agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La ragazza è stata quindi attesa sotto casa dai carabinieri, appostatisi in via Tevere, e al suo ritonro è stata condotta direttamente in caserma in stato d’arresto, per evasione appunto. Questa mattina il giudice, durante la direttissima, ha convalidato l'arresto e disposto nuovamente gli arresti domiciliari.