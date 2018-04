La cultura non si mangia: il dovere morale di aiutare Fucina Culturale Machiavelli

Con una lettera aperta, i giovani fondatori di Fucina Culturale Machiavelli (il più vecchio ha trent’anni), raccontano perché sono costretti ad annullare, a stagione 17.18 in corso, uno dei concerti che avrebbe dovuto vedere protagonista l’Orchestra Machiavelli, The Lord of the Strings. E raccontano perché hanno scelto di cogliere questo momento di difficoltà come un’occasione per dare a tutti i gli affezionati di Fucina Culturale Machiavelli la possibilità di sostenere concretamente e in prima persona la sua attività.

La raccolta fondi

La nuova campagna di raccolta fondi, introdotta dalla parola chiave "#CulturaèValore", aprirà a tutti la possibilità di contribuire, ma anche di aderire alle nuove Membership di Fucina, e ha l’obiettivo di riuscire a realizzare una prossima stagione di musica e teatro. Entrando a far parte della famiglia di Fucina e diventandone sostenitori, gli spettatori che aderiranno alla Membership potranno accedere a tanti spettacoli, anteprime in esclusiva ed eventi dedicati.

Accanto alla Membership, verranno inoltre presentate le nuove possibilità di Sponsorship, per le imprese che vogliano legare il proprio brand ad una realtà giovane e dall’alto profilo culturale, instaurando un rapporto di collaborazione per il sostegno della mission di Fucina, la realizzazione della prossima stagione musicale e teatrale presso il Teatro ex Centro Mazziano, o di eventi speciali fuori sede. Fucina, che negli anni ha attivato una rete di collaborazioni con altre realtà veronesi, offre diverse possibilità di Sponsorship, volte a valorizzare identity e core business delle imprese coinvolte.

Contrada Lorì live per l'evento di lancio

L'evento di lancio sarà sabato 7 aprile alle 21: un concerto della veronese Contrada Lorì con un programma che affianca cantautorato e musica tradizionale, che va a sostituire il concerto orchestrale The Lord of The Strings (rimandato a data da destinarsi). Sarà un'occasione per ascoltare la musica trascinante della Contrada, ma anche per sostenere Fucina Culturale Machiavelli: una realtà nonprofit ideata e gestita da giovani e appassionati artisti di Verona, attiva da ormai tre anni. Nei suoi primi anni di vita, dopo aver ristrutturato il teatro ex Centro Mazziano, diventato spazio off aperto e inclusivo, Fucina ha creato occupazione per oltre cento professionisti dello spettacolo; come Orchestra Machiavelli ha collaborato con artisti internazionali del calibro di Mika e Richard Stoltzman, Mimmo de' Tullio, Whitfield Crane, Andrea Battistoni e Jesse Davis; ha portato in città nomi interessanti del panorama teatrale nazionale come Andrea Cosentino, Generazione Disagio e la rete teatrale Mind the Gap della Scuola Civica Paolo Grassi.

"#CulturaèValore" inaugura una nuova fase di apertura, ricambiando con le nuove Membership l'affetto dimostrato dal pubblico di Fucina in questi tre anni: un'occasione sia di sostenere l'attività artistica, sia di entrare in relazione privilegiata con gli artisti, ponendo le basi per un'offerta culturale che rispecchi gli interessi del pubblico e della società in cui viviamo, e scoprendo per la prima volta i dietro le quinte della macchina teatrale con una serie di eventi dedicati. Per scoprire le nuove Membership e i modi per contribuire, tutte le informazioni su www.fucinaculturalemachiavelli.com e 3487663693.

La lettera aperta

Pubblichiamo di seguito il testo integrale della lettera aperta a firma del Direttivo di Fucina Culturale Machiavelli, un appello accorato per salvaguardare il futuro di Fucina, perché la "cultura" a Verona continui davvero ad essere un "valore":