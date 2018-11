Fucina Culturale Machiavelli. Dopo il furto, parte una raccolta fondi

Dopo il furto con scasso messo a segno il 5 novembre, dove sono stati fatti sparire i soldi degli incassi del fine settimana, Fucina Culturale Machiavelli prova a ripartire.

«Abbiamo deciso di lanciare un crowdfunding per chiedere a Verona e al nostro pubblico di sostenerci. Anche pochi euro, donati da tanti, possono aiutare». In sole 24 ore sono stati raccolti 875 euro, più della metà dell'obiettivo fissato a 1.500, ovvero grosso modo la cifra sottratta lunedì dalla sede di via Madonna del Terraglio in pausa pranzo.

La raccolta fondi organizzata dai ragazzi e ragazze dell'associazione, che gestisce il teatro ex centro mazziano a Verona, ha come titolo “Non facciamoci rubare la cultura” e si può trovare sul sito GoFundMe. Tra i commenti dei 18 donatori anche quello di Lucrezia: “Trovo che Fucina Machiavelli sia un'organizzazione incredibile, con artisti molto preparati e idee innovative. Verona ha bisogno di Fucina Culturale Machiavelli per un vero e proprio risveglio culturale proposto da giovani e fatto da giovani”.