Violento scontro frontale tra scooter e auto: due giovani in codice rosso

Brutto incidente quello che martedì sera si è verificato a Soave, in via San Lorenzo, provocando il ricovero in ospedale di due giovani.

Secondo quanto appurato, intorno alle 23 uno scooter condotto da un 23enne residente a San Bonifacio, a bordo del quale c'era una 20enne dello stesso paese, stava viaggiando in direzione di Soave, quando si è scontrato frontalmente contro un'auto condotta a un 46enne, che procedeva nel senso opposto di marcia.

La violenza dell'impatto ha fatto sbalzare via i due giovani, che sono finiti a terra. Lanciata l'allerta, sul posto sono accorse due ambulanze ed un'automedica del 118: da una prima analisi, a riportare le conseguenze più gravi sarebbe stata la ragazza, che è stata trasportata in codice rosso a borgo Trento. Codice rosso anche per il giovane, che è stato trasportato all'ospedale di San Bonifacio, mentre risulta essere rimasto illeso il conducente dell'auto.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che si occuperanno di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.