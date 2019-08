Cronaca Torri del Benaco / Strada Regionale 249

Frontale tra auto sul lago: morta una persona e altre due rimaste ferite

L'incidente ha avuto luogo sulla strada che da Punta San Vigilio conduce a Torri del Benaco, intorno alle 15. In due sono stati trasportati all'ospedale di Peschiera, mentre per un terzo non c'è stato niente da fare