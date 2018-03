Prostituzione e fatture false nel vicentino, 5 arrestati dalle Fiamme Gialle

La guardia di finanza di Bassano del Grappa ha eseguito questa mattina, 7 marzo, cinque misure di custodia cautelare, di cui tre in carcere e due agli arresti domiciliari, e il sequestro di un appartamento e due autovetture, in seguito alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Vicenza e svolte dai finanzieri insieme ai carabinieri. L'operazione ha permesso di interrompere una frode fiscale che coinvolgeva le province di Vicenza, Treviso, Padova, Bergamo e Milano e anche quella di Verona.

L'indagine è partita dalla scoperta da parte dei carabinieri vicentini di un vasto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione che movimentava un bel flusso di denaro. I finanzieri si sono dunque concentrati sui documenti bancari e hanno così scoperto prima un'impresa di Bassano del Grappa e poi altre tre ditte che non avrebbero avuto capacità operativa ma sarebbero servite solamente per produrre fatturazioni per operazioni inesistenti.

Gli arrestati sono due vicentini, due trevigiani e una donna bresciana.