Maxi-frode fiscale da 10 milioni di euro: indagato anche un 52enne veronese

Anche un veronese è stato coinvolto nell'indagine "Pupari 2.0", scattata all'alba di venerdì 12 giugno su mandato della procura di Rovigo, che ha portato alla notifica di 7 ordinanze di custodia cautelare e all'esecuzione di 51 perquisizioni in varie regioni italiane, per smantellare un'associazione a delinquere dedita alla commissione di reati fiscali. Si tratta di Nicola Silvestrini, 52enne commercialista di Legnago, sottoposto all'obbligo di firma, e non arrestato come inizialmente comunicato.

In tutto sono state eseguite dunque 7 misure cautelari, di cui 1 in carcere, 1 ai domiciliari e 5 cinque obblighi di firma: in carcere è finito Giuseppe La Rosa, 56 anni, e ai domiciliari la figlia Rosanna, 29enne, palermitani residenti a Megliadino San Vitale. Obbligo di firma invece per: Andrea Cesaro, 42 anni, di Montagnana (Padova) residente a Borgo Veneto; Roberto Sponchiado, 35enne di Roncade (Treviso); Danilo Sponchiado, 64enne di Quarto d'Altino (Venezia); Christian Pattis, 35enne di Castelrotto (Bolzano).

Oltre a questi, altre 14 persone risultano indagate e non viene escluso che la rete delle indagini possa ulteriormente allargarsi, mentre 51 sono state le perquisizioni.

L'attività investigativa avrebbe preso il via nel 2018, riferiscono i colleghi di PadovaOggi, quando le Fiamme Gialle hanno iniziato ad indagare su Giuseppe La Rosa, noto pregiudicato con un passato tra le fila della mafia siciliana e residente nella Bassa Padovana. Le forze dell'ordine avrebbe così appurato che il 56enne sarebbe stato al vertice di un'organizzazione che trafficava pellet e che, in pochi anni, sarebbe riuscita a evadere imposte per 10 milioni di euro.

La frode fiscale sarebbe stata messa in piedi grazie ad un complesso sistema di fatture false emesse per vendite e prestazioni che le società (colluse) coinvolte non avevano mai eseguito, che avrebbe dunque permesso di non versare le tasse e l'Iva allo Stato. Attraverso una ventina di aziende "cartiera" (ovvero che esistono soltanto sulla carta), il sodalizio criminale avrebbe simulato prestazioni lavorative per le quali venivano emesse fatture false riuscendo così a guadagnare sottraendosi ai versamenti dovuti al Fisco.

L'articolato meccanismo della frode sarebbe stato gestito da padre e figlia siciliani, Giuseppe e Rosanna La Rosa, ciascuno amministratore di società intestate a prestanome con cui veniva commercializzato il pellet, i quali sarebbero riusciti non solo a evadere le tasse, ma anche a immettere sul mercato il prodotto a prezzi assolutamente concorrenziali, strappando così alle imprese oneste le commesse.

Inizialmente dato tra gli arrestati, il commercialista 52enne Nicola Silvestrini è stato sottoposto all'obbligo di firma e in una conferenza che si è tenuta nel tardo pomeriggio di venerdì a Legnago, ha fornito spiegazioni sulla propria posizione.

«Martedì scorso è iniziata una verifica da parte della guarda di finanza di Padova, che ha riguardato 21 società in cui sono coinvolti vari soggetti, e 3 di queste società sono mie clienti. Quindi è arrivata in studio la guardia di finanza, è stata qua una giornata, ha fatto le verifiche contabili, tra l'altro ci ha ringraziato per la collaborazione, solo che l'atteggiamento che hanno avuto è quello di cercare, come sta succedendo ultimamente, di coinvolgere i consulenti nelle responsabilità delle aziende. Quindi sono stato sentito dalla guardia di finanza ed interrogato sulla tipologia di attività di queste 3 aziende, che ripeto sono 3 su 21. Non sono stato arrestato, le indagini sono in corso e sono partite martedì. Il Pm ha ritenuto che in sede di verifiche inziali, di sottopormi all'obbligo di firma quotidiana presso la guardia di finanza di Legnago. Mercoledì mattina ci sarà il primo interrogatorio davanti al Gip, in cui darò tutte le mie spiegazioni, sperando poi che la vicenda si concluda, almeno per quanto mi riguarda. Io sono coinvolto solo come commercialista, non come individuo che ha operato nella frode. C'è un'accusa di fatture false, ma riguarda le società, 18 delle quali non le conosciamo. Tra l'altro, a riguardo di queste tre società, una è una neocostituita che finora ha versato tutte le imposte e un'altra non ha versato IVA per circa 250 mila euro. Io attualmente sono indagato in qualità di commercialista».