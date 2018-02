Emergenza freddo. 36 senzatetto portati nei dormitori dalla Polizia Municipale

Sono state 36 le persone senza fissa dimora trovate per strada nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 febbraio e accompagnate nei dormitori della città da agenti di Polizia municipale, Forze dell’Ordine e associazioni impegnate sul territorio. I servizi notturni di vigilanza, intensificati per far fronte all’ondata di freddo di questi giorni, hanno permesso di accogliere altri 33 uomini e 3 donne che hanno trovato immediata ospitalità nelle strutture per senzatetto.

Sono in totale 228 i posti letto messi a disposizione in città, 208 quelli per l’utenza maschile e 20 quelli per l’accoglienza femminile, in 6 strutture convenzionate con il Comune.

La Protezione civile resta pre-allertata affinchè sia pronta ad intervenire su tutto il territorio comunale, nel caso le condizioni meteorologiche peggiorassero.