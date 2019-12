Frana un muro di contenimento: strada bloccata e famiglia evacuata

I vigili del fuoco di Verona sono dovuti intervenire intorno alle ore 20 di domenica 22 dicembre, all'altezza del civico 28/A di via Abate Pietro Caliari, a Poiano, dove una frana aveva completamente ostruito la strada. A cedere è stato un muro di contenimento del giardino di un'abitazione, divelto dalla spinta del terreno per una lunghezza di circa 30 metri.

L'allarme è partito dalla famiglia che abitava la casa nella proprietà, quattro persone tra cui una minore, che è stata precauzionalmente evacuata e ha trascorso la notte in un'altra sistemazione provvisoria. Fino a valutazioni più approfondite la viabilità rimarrà interrotta e la zona transennata. L'intervento è durato circa tre ore, occupando sette pompieri e tre automezzi. Sul posto è intervenuta anche la anche Polizia Locale.