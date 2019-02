Forzano le auto parcheggiate al supermercato: madre e figlia in manette

Erano appostati nel parcheggio dell'Ipermercato Tosano di San Pietro i carabinieri della stazione di Legnago, quando nel tardo pomeriggio di sabato hanno notato i movimenti sospetti di una coppia che stava armeggiando intorno ad una vettura.

La tecnica, secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, vedeva il ragazzo minorenne tentare di forzare un finestrino per poi rubare ciò che era contenuto all'interno della macchina, mentre la madre, F.M., italiana classe 1988 e pregiudicata, faceva da "palo". I militari allora si sono avventati sulla coppia, poco prima che il giovane riuscisse a forzare lo sportello con un cacciavite, bloccandoli e traendoli in arresto per tentato furto aggravato in concorso.

Il minore è stato portato all'istituto penale minorile di Treviso, mentre la donna è stata condotta presso la propria abitazione in attesa del giudizio direttissimo che è stato celebrato in mattinata. Nell'occasione il giudice Musio ha convalidato gli arresti e disposto per la donna la liberazione e obbligo di presentazione quotidiana ai carabinieri, concedendo i termini a difesa e fissando il processo al 27 maggio. Per il ragazzo invece l'udienza si terrà il 13 febbraio.