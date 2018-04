Ripartono le "passeggiate della sicurezza" nella Bassa di Forza Nuova

C'è un nuovo responsabile nella Bassa Veronese per Forza Nuova, si tratta di Giusva Mandato, che ha subito rilanciato le "passeggiate della sicurezza" nel comune di Bovolone, dopo un episodio capitato ad una giovane del posto, che ha fatto scattare un altro campanello d'allarme nel gruppo.

Davvero brutta la disavventura vissuta da una ragazza di Bovolone, la quale, ferma al semaforo di Via Maria Goretti, si è vista prima avvicinare poi accerchiare da due extracomunitari, che hanno tentato di aprire le portiere della sua autovettura per salirvi -ha raccontato Mandato -. Spaventata da ciò stava accadendo, ha avuto la prontezza di riflessi nell'ingranare la marcia e partire nonostante il semaforo fosse ancora rosso, riuscendo così a sfuggire alle cattive intenzioni dei suoi aggressori e ad allontanarsi; una reazione dettata dalla paura, che poteva avere tragiche conseguenze dovute all'alta densità di traffico a cui è soggetto l'incrocio dove ha avuto luogo l'agguato, ma che solo per fortuna non ha provocato collisioni con altri veicoli.

Così, come fatto in seguito alle aggressioni agli autisti dei bus Atv, con Forza Nuova che ha iniziato a "scortare" i lavoratori sulla tratta Verona-Legnago, nei giorni scorsi il gruppo ha svolto una "passeggiata della sicurezza" nella zona di Bovolone teatro della disavventura, prestando particolare attenzione a Via Baldoni e Via Vittorio Veneto, per dirigersi poi verso il centro del paese.