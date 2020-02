Forza la catena di una bici per rubarla, ma arrivano i carabinieri e lo fermano

I carabinieri della sezione radiomobile di Verona stavano eseguendo una serie di controlli in via Cesare dal Fabbro nel pomeriggio di martedì, quando hanno sorpreso un giovane italiano mentre si impadroniva di una bicicletta, dopo aver forzato la catena con cui era assicurata ad un palo della segnaletica stradale.

Il 23enne, senza fissa dimora e con precedenti, già sottoposto all'obbligo di firma quotidiano per un altro procedimento penale, è stato arrestato e mercoledì mattina il giudice ha convalidato il provvedimento, dispondendo la custodia cautelare in carcere.

I militari nel frattempo stanno cercando di rintracciare il proprietario della bici per procedere alla sua restituzione.