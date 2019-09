Beccato a forzare la serratura di un'auto, finisce nuovamente in manette

Il rientro dalla vacanze estive ha sancito il ritorno a pieno regime dell'attività dei centri commerciali e questo avrebbe attirato anche le attenzioni dei malintenzionati. Non è andata bene però ad un 24enne di origini moldave, che intorno alle 17 di mercoledì sarebbe stato sorpreso con le mani nel sacco.

I carabinieri della stazione di San Martino Buon Albergo infatti, lo avrebbero notato mentre tentava di forzare la serratura di un'auto, lasciata in sosta nel parcheggio coperto de Le Corti Venete. Lo stesso individuo, il 30 agosto scorso, era stato arrestato dai militari per aver tentato un furto simile nel parcheggio del centro commerciale Verona Est.

Il giovane è comparso davanti al giudice nella mattinata di giovedì, che ha convalidato il nuovo arresto disponendo il divieto di dimora nella provincia di Verona, in attesa del processo fissato per il mese di ottobre.