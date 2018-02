Macerata, spara e ferisce sei stranieri. Fortezza Europa: "Colpa dei politici"

Fortezza Europa individua i colpevoli di questo clima di esasperazione nei politici che hanno governato la nostra nazione.

Un ragazzo di 28 anni, oggi 3 febbraio, a Macerata è salito in macchina armato di pistola ed ha girato per le strade del capoluogo marchigiano sparando sparando contro cittadini stranieri, ferendone sei. Si chiama Luca Traini ed è stato bloccato dai carabinieri. Prima dell'arresto ha indossato la bandiera italiana come se fosse un mantello e ha fatto il saluto romano. Le responsabilità di tutto questo però sono dei politici, secondo l'associazione veronese di estrema destra Fortezza Europa.

Non una parola di condanna è stata usata da Fortezza Europa nei confronti di Luca Traini. Un ragazzo gira per le strade di un paese sparando agli stranieri e la colpa sarebbe "del clima creato da politiche immigrazioniste della sinistra" che "ha ridotto il popolo italiano alla esasperazione", si legge sulla pagina Facebook di Fortezza Europa che mette in relazione questo fatto di cronaca con quello accaduto sempre nella stessa zona pochi giorni fa, vale a dire l'omicidio di Pamela Mastropietro, la ragazza uccisa e fatta a pezzi, il cui corpo è stato trovato in due valigie. "Ennesimo episodio con protagonista un immigrato irregolare, senza permesso, senza lavoro e già noto alle forze dell’ordine - scrive Fortezza Europa - Questo atto criminale ha lasciato un segno profondo in ogni persona di buon senso impressionata da rituali tribali di violenza etnica a cui il nostro popolo non è abituato e non vuole abituarsi".

Una posizione diametralmente opposta è stata presa dell'esponente veneta del PD Laura Puppato che parlando dei fatti di Macerata ha scritto "non ci sono parole per definire quanto sta succedendo e credo che sia necessario moderare ogni dichiarazione, lasciando che le forze dell’ordine e la magistratura facciano il proprio dovere. Solo l'altro giorno Matteo Salvini diceva che la sinistra aveva le mani bagnate di sangue, cosa dovremmo dire oggi di lui?".